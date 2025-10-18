Pensión del Bienestar noviembre 2025: ¿habrá aguinaldo para los beneficiarios? Esto se sabe

Millones de adultos mayores en México esperan con atención el depósito de la Pensión del Bienestar correspondiente a noviembre de 2025.

En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la versión de que el apoyo incluiría un aguinaldo extra, como ocurre con algunos programas laborales. Sin embargo, las autoridades federales han confirmado cuál será la dinámica real para este fin de año.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿La Pensión del Bienestar de noviembre 2025 traerá aguinaldo?

No. La Secretaría del Bienestar aclaró que la pensión para adultos mayores no contempla aguinaldo, ya que este beneficio es exclusivo de trabajadores con relación laboral formal.

El pago de noviembre de 2025 se entregará de manera regular, tal como se ha hecho en bimestres anteriores. Los beneficiarios recibirán 6,000 pesos correspondientes al último bimestre del año.

La dispersión se llevará a cabo a través de la Tarjeta del Bienestar, mediante depósitos escalonados según el calendario oficial que publica la Secretaría en sus canales de comunicación.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

¿Por qué no aplica un aguinaldo en este programa?

El aguinaldo es una prestación laboral reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. La Pensión del Bienestar, en cambio, es un programa social que busca garantizar un ingreso básico a los adultos mayores de 65 años.

Al no existir una relación de trabajo entre el beneficiario y el Estado, no se generan obligaciones como las de un patrón hacia un empleado.

