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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con incremento en la nubosidad, después del mediodía, para este viernes 12 de junio en la Ciudad de México.
Entre las 14:00 y las 19:00 horas, se esperan lluvias fuertes y caída de granizo en el poniente, norte y sur de la CDMX.
Asimismo, se pronostican vientos con rachas fuertes en la mayor parte de la ciudad, entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas.
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Se espera que los vientos sean de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas será de 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
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