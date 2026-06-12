El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que tras las intensas lluvias de esta tarde se activó el equipo de Gobierno Nocturno, mediante el Operativo Tormenta, para atender reportes de caída de árboles, encharcamientos e inundaciones en distintas colonias.

Los equipos de Servicios Urbanos, Protección Civil, Blindar MH y Gobierno y Asuntos Jurídicos realizaron recorridos de supervisión, encabezados por el alcalde, para dar respuesta a las y los vecinos, con un registro preliminar de más de 180 árboles caídos en colonias como Granada, San Miguel Chapultepec, Argentina Antigua, Pensil Norte, Deportiva Pensil, Reforma Pensil, Popo, Anáhuac y Polanco, entre otras.

Tabe informó que las cuadrillas mantendrán labores permanentes durante esta noche y la madrugada del viernes para atender las emergencias y restablecer las condiciones de seguridad y movilidad. Posteriormente, el equipo de Obras y Servicios Urbanos realizará el seccionamiento y retiro de los árboles caídos, mientras que la Dirección de Medio Ambiente llevará a cabo la recolección de los residuos vegetales. Además de informar a los vecinos, en su oportunidad, el restablecimiento de los servicios de luz y agua.

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“No vamos a dejar solas a las familias afectadas, todas las áreas de la alcaldía permanecerán desplegadas hasta atender las afectaciones provocadas por esta tormenta y recuperar las condiciones de seguridad para nuestras vecinas y vecinos”, señaló el alcalde.

Asimismo, informó que para quienes trabajan desde casa y no cuentan con suministro eléctrico, se puso a disposición las instalaciones de los Faros del Saber y deportivos para que puedan hacer uso de los equipos de cómputo y conexión a internet, en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

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Asimismo, precisó que el Gabinete de Miguel Hidalgo está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Federal de Electricidad, así como con Gas Natural para restablecer los servicios a la brevedad.

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De igual forma, Tabe señaló la importancia de que las y los vecinos con vehículos e inmuebles afectados se comuniquen a la alcaldía al 553457-3056, para que se les de acompañamiento con los trámites del seguro y gestionar el pago correspondiente a través del Gobierno de la Ciudad de México, proporcionando su nombre completo, foto, descripción del hecho y teléfono de contacto.

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Para reportar árboles caídos, encharcamientos, inundaciones o solicitar apoyo por afectaciones derivadas de la lluvia, las y los vecinos pueden comunicarse a Base Fénix (Protección Civil) al 555276-7769, al WhatsApp 551041-8150 o al Cesac vía WhatsApp al 554612-4041.

Hasta el momento no hay personas lesionadas en @AlcaldiaMHmx por las afectaciones provocadas por la lluvia.



Seguimos atendiendo la emergencia y respondiendo cada reporte por caída de árboles y postes. Les pedimos paciencia; nuestro equipo está trabajando sin descanso.… pic.twitter.com/X3eojwrvTe — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 12, 2026

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