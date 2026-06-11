El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que se reanudó el servicio del Tren Ligero tras el retiro de objetos en vías y limpieza de estaciones, derivada de las manifestaciones de este jueves.

Y es que colectivos de búsqueda avanzaron por la tarde en Calzada de Tlalpan hacia el Estadio Ciudad de México para exponer sus peticiones al Gobierno local y federal.

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Al momento, la línea del Tren Ligero funciona de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos, luego de que personal del STE ingresó a limpiar vías y retirar objetos arrojados en las manifestaciones que avanzaron por Calzada de Tlalpan.

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TREN LIGERO



Se restablece servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos luego del retiro de objetos en vías y limpieza de estaciones. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 12, 2026

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JACL/cr