Metrópoli | 11-06-26 | 21:03 | Actualizada | 11-06-26 | 21:03 |

El informó que se reanudó el servicio del tras el retiro de objetos en vías y limpieza de estaciones, derivada de las manifestaciones de este jueves.

Y es que avanzaron por la tarde en Calzada de Tlalpan hacia el para exponer sus peticiones al Gobierno local y federal.

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Al momento, la línea del Tren Ligero funciona de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos, luego de que personal del STE ingresó a limpiar vías y retirar objetos arrojados en las manifestaciones que avanzaron por Calzada de Tlalpan.

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JACL/cr

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