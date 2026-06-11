La fuerte lluvia de este jueves ha dejado múltiples árboles caídos, severos encharcamientos y personas lesionadas en varias alcaldías.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que tienen más 13 reportes de árboles o postes caídos y que personalmente los está atendiendo, como uno que cayó en el cruce de Lope de Vega y Masaryk.

“Estamos muy atentos a todos los reportes que nos mandan: árboles caídos, postes que se hayan caído encharcamientos graves, avísennos por favor para que vaya nuestro equipo de Operativo Tormenta”, comentó.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó varias afectaciones debido a las lluvias.

Estamos atendiendo sus reportes y personalmente estoy recorriendo las calles para supervisar.



Nuestro equipo está desplegado en distintos puntos de la alcaldía trabajando para atender las afectaciones lo más pronto posible.#OperativoTormenta🌩️ pic.twitter.com/9NGzjAv1Pg — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 11, 2026

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Varias alcaldías y un edificio del IMSS terminan con afectaciones por las lluvias

En Paseo de la Reforma, esquina Burdeos, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, se desprendió de raíz un árbol de 16 metros de longitud. Dañó dos cristales del edificio del IMSS, sin registro de lesionados.

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Se atendió la caída de una rama de ocho metros de longitud y 20 centímetros de diámetro en Av. Ferrocarril Hidalgo y Francisco Moreno, en Villa Gustavo A. Madero. También, servicios de emergencias laboran en San Fernando y Héroes, en la colonia Guerrero de la Cuauhtémoc, donde se registró la caída de un árbol de 10 metros de longitud por 80 centímetros de diámetro. Al caer, causó daños en dos vehículos particulares que se encontraban estacionados; sin registro de lesionados.

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Fuertes lluvias provocan afectaciones en alcaldías de la CDMX; registran árboles caídos, encharcamientos y hasta un herido. Foto: Especial.

Asimismo, en Ulises y Calzada de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, se registró la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de longitud por 50 centímetros de diámetro, sin registro de personas lesionadas.

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Personal de protección civil laboró en el cruce de 5 de Febrero y Abasolo, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, donde se registró la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de longitud y 80 centímetros de diámetro. Al caer, derribó cableado y un poste, sin registro de lesionados.

Servicios de emergencia estuvieron en Calle 12 y Calle 17, en la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, donde se registró la caída de un árbol de 12 metros de longitud por 50 centímetros de diámetro en el patio de una casa. Al caer, causó daños a un baño y a un cuarto construidos sin elementos estructurales. Paramédicos atendieron a una mujer que resultó policontundida, sin ameritar traslado.

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En Francisco Márquez y Zamora, en la Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, se registró la caída de un árbol de aproximadamente 12 metros de longitud por un metro de diámetro. Se tuvo afectación a dos motocicletas y un vehículo particular que se encontraban estacionados; sin registro de personas lesionadas.

En Pascuas y Los Reyes, colonia La Navidad, en Cuajimalpa, a consecuencia de la bajada de aguas broncas, se registró un encharcamiento de 70 metros de espejo por 70 centímetros de tirante en la vialidad.

En Avenida Homero y General Mariano Escobedo, en Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, se registró la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de longitud por 1.5 metros de diámetro. Al caer, derribó cableado del trolebús, sin reporte de lesionados.

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En Articulo 123 y Luis Moya, en la colonia Centro, se registró la caída de un árbol de aproximadamente siete metros de longitud por 30 metros de diámetro; sin reporte de lesionados.

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