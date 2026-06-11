Atizapán de Zaragoza, Méx.- Tres presuntos integrantes del cártel de Caborca fueron detenidos en el municipio de Jilotzingo, en una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina y la policía municipal de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con fuentes oficiales, uno de los detenidos se identificó como nieto de Caro Quintero.

Los sujetos fueron identificados como Adal Eduardo “N”, de 24 años; José David “N”, de 26 años, y Luis Alfonso “N”, de 23 años.

Los sujetos fueron identificados como Adal Eduardo “N”, de 24 años; José David “N”, de 26 años, y Luis Alfonso “N”, de 23 años. | Foto: Especial.

Su detención se derivó de un reporte recibido a través del C5, donde se informó de una persona lesionada por proyectil con arma de fuego.

Lee también Edomex reporta saldo blanco tras despliegue de operativos por el Mundial; "la seguridad de las familias es nuestra principal tarea": Delfina Gómez

Al avanzar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado detectaron un vehículo con características que coincidían con las reportadas en relación con los hechos y circulando a alta velocidad.

[Publicidad]

Enseguida, los elementos iniciaron una persecución hasta la comunidad de Rancho Blanco, donde se logró la detención de las tres personas con apoyo de la Policía de Atizapán de Zaragoza.

Los elementos iniciaron una persecución hasta la comunidad de Rancho Blanco, donde se logró la detención.| Foto: Especial.

A los masculinos se les localizó entre sus pertenencias un cargador para arma abastecido con 12 cartuchos útiles y 18 bolsas de plástico con hierba verde con las características de la marihuana.

A los detenidos se les investiga por delitos contra la salud y su probable participación en el delito de extorsión.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr