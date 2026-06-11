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Cuautitlán Izcalli, Méx. - Un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México perdió la vida esta tarde en el fraccionamiento Hacienda del Parque, luego de resultar herido de bala.
De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, el elemento adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios llegó al edificio 391 para cumplimentar una diligencia, cuando fue atacado.
Tanto el policía de investigación como el agresor, perdieron la vida en el lugar al interior del edificio, situado en el cruce de las avenidas Hacienda Mayorazgos y Xalpa.
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Al lugar llegaron elementos de la FGJEM y policías municipales de Cuautitlán Izcalli, quienes efectuaron el arresto de cuatro personas.
Las personas detenidas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense.
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Condenan ataque
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lamentó y condenó el ataque del que fue víctima Víctor Manuel Lugo.
La FGJEM informó que el elemento caído trabajaba en un operativo para detener a una persona investigada por el delito de feminicidio.
“Ante el ataque, elementos de la Policías de Investigación de esta institución repelieron la agresión con el legítimo uso de la fuerzo logrando abatir al agresor, hechos registrados en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, precisó la Fiscalía mexiquense.
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Además, la institución externó su solidaridad y condolencias con familiares y amigos de Víctor Manuel Lugo.
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JACL/cr
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