Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que reforzarán la seguridad en la frontera sur de su país, junto con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a cuya ceremonia de investidura asistirá mañana, martes.

"Con la presidenta Keiko Fujimori vamos a reforzar la frontera sur y vamos a usar también tecnología con sensores, con drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal por la frontera", dijo Noboa en una entrevista con la radio Sucre, en la que señaló que el "70 % de las armas y explosivos que entran" a Ecuador lo hacen "por la frontera sur".

El pasado jueves, Noboa indicó que ya había mantenido conversaciones con Fujimori y que la seguridad fronteriza y la energía iban a ser dos temas "cruciales" de la relación con el nuevo Gobierno peruano.

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Cuando se confirmó que Fujimori había ganado los comicios, Noboa destacó que la región estaba entrando en "una nueva era" de "liderazgo firme" y aseguró que Ecuador y Perú tendrán ahora "una oportunidad histórica para avanzar juntos".

Noboa viajará este lunes, en compañía del canciller, Roberto Kury, entre otros funcionarios, a Lima para asistir mañana, martes, a la ceremonia que dará inicio al mandato de cinco años para el que ha sido elegida la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

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También asistirán líderes de la región como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

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En la ceremonia también estará el rey de España, Felipe VI, y el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición del país europeo, Alberto Núñez Feijóo; así como varios exmandatarios de derecha de naciones de América Latina.

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Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

em/apr