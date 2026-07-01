Tras el triunfo de la Selección Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el desacuerdo bilateral entre México y Ecuador fue la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024, por lo que calificó este hecho como muy grave y descartó que se retomen relaciones “así nada más”.

“Ya el tema de Ecuador, pues, qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. (...) México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. (...) No es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento”, declaró.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de julio, la mandataria recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Ecuador cuando autoridades de este país ingresaron a la embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien recibía asilo político.

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“Las embajadas son como un pedacito de territorio de los otros países en ese país. La embajada aquí de Estados Unidos es como un pedacito de territorio de Estados Unidos. Claro que es territorio mexicano, pero en ese lugar, están las condiciones para reconocer que ahí es un lugar de representación del gobierno de los Estados Unidos en México”, explicó.

En Palacio Nacional, señaló que hay tratados internacionales que establecen las características de cada embajada, su representación y quién puede ingresar. En ese sentido, mencionó que México brinda asilo a quienes se dicen perseguidos políticamente, por lo que cualquier país en el mundo hubiera cesado relaciones en caso de una irrupción como la que ocurrió hace dos años.

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“El gobierno de Ecuador invade la embajada de México y se lleva preso a la persona que estaba ahí pidiendo asilo. En ese momento, el presidente López Obrador rompe relaciones con Ecuador. Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones, si alguien invade su embajada”.

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“Eso es lo primero en el caso de Ecuador y eso sigue. Porque en primer lugar detuvieron a una persona dentro de la embajada, es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso. Entonces es muy grave lo que hicieron muy, muy grave y por eso no hay relaciones con Ecuador”, dijo.

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Tras esta irrupción, México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, donde pidió, entre otras medidas provisionales de urgencia, que se ordene a Ecuador ofrecer garantías para que la embajada, sus bienes y archivos, así como los domicilios del personal diplomático, sean protegidos contra cualquier ingreso o destrucción.

Sobre el estatus de esta denuncia presentada por López Obrador y la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Ecuador, la Jefa del Ejecutivo mencionó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicar los lineamientos y el avance de esta petición por el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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-”Con Ecuador, el estatus jurídico de esa denuncia, ¿sabemos dónde…?”, se le preguntó esta mañana.

-”Vamos a preguntarle al canciller (Roberto Velasco) en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador”, respondió.

-”El propio (Daniel) Noboa lo ha planteado”, se le apuntó.

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-“Sí, pero no es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria federal destacó el desempeño de la Selección Mexicana ante la de Ecuador, pues ayer le ganó 2-0 y obtuvo su pase a los octavos del Mundial de Futbol, lo que instó un ambiente de orgullo en todo el país, pues se celebró durante la noche y madrugada de este miércoles.

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“Y eso es lo que vivimos hoy en México, no se vivía en otras épocas. Yo acabo de cumplir 64 años, siempre hemos sido orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, pero hoy es algo muy especial lo que se vive. Pero es un triunfo de la Selección y hay que ponerlo en ese justo término y la alegría que los 26 jugadores le han dado al pueblo de México”, apuntó.

Mencionó que México tiene una “enorme libertad” pues más de un millón de personas se concentró en Paseo de la Reforma para festejar, algo que no hubiera pasado “si no hubiera libertades”. La Mandataria federal aprovechó para rechazar que el gobierno sea autoritario como lo señala el bloque opositor.

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“Ayer leía de estos adversarios, que no nos quieren nada, de la ultraderecha. Que por culpa de nosotros no hay buena relación con países de América Latina. Así lo ponían por culpa del gobierno de la transformación o de los gobiernos de la transformación, no hay buenas relaciones con América Latina. Entonces, hay que recordar, México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador.

“Esta idea que han querido decir que en México no hay libertades, que hay autoritarismo, que no podríamos estar viviendo lo que hemos vivido durante todos estos días, si no hubiera libertades en el país y democracia. Y ese es el clima que se vive en México. Si fuera un país autoritario que no permitiera que saliera a celebrar la gente, pues entonces estaríamos en otra condición”, expresó Sheinbaum Pardo.

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