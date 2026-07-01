En la Cámara de Diputados, el auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó la Primera Entrega de Fiscalización de la Cuenta Pública 2025, que contiene sólo fiscalizaciones de las entregas de participaciones federales a los estados y municipios, y dejó para octubre las auditorías del gasto de los tres niveles de gobierno.

Es decir, no presentó ninguna auditoría del gasto de recursos a nivel federal, estatal o municipal, y se concentró exclusivamente en la fiscalización de la distribución de participaciones federales a las entidades federativas mediante 33 auditorías que abarcan un universo de 301 mil 366 200 millones de pesos.

“Lo que cumplimos ahora con el mandato constitucional fue hacer la entrega de la auditoría que tenemos a la distribución de participaciones municipales. ¿Por qué? Porque a partir de esta auditoría es que se basa mucho de lo que vamos a auditar a futuro, 2 mil 273 municipios que traemos programados; no podemos auditarlos si no tenemos nuestra distribución de participaciones porque es a partir de donde nosotros empezamos a revisar cuánto le otorgaron a cada uno de los municipios y lo validamos”, explicó.

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Por ello aún está pendiente conocer el resultado de las auditorías al ejercicio del gasto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los principales programas y proyectos prioritarios del gobierno de México, y afirmó que los presentará en la segunda y tercera entregas.

“Al cambiar todo nuestro programa anual de auditorías para hacerlas ahora de manera integral, pues implicaba volver aperturar auditorías y tenerlas que hacer con otro enfoque. No quisimos apresurarnos a traer el día de hoy ningún resultado que no nos permitiera tener un análisis totalmente objetivo y profundo de todo el recurso que erogamos en este país, por lo tanto, esa parte nos la vamos a traer para los informes de la segunda y tercera etapas”, manifestó.

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En ese sentido, el vicecoordinador del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que su bancada ha solicitado formalmente que la ASF realice auditorías especiales, integrales y de máxima profundidad al Tren Interoceánico, ante los recientes hechos lamentables registrados en ese proyecto y la obligación de garantizar absoluta transparencia en el ejercicio de miles de millones de pesos de recursos públicos.

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“Los proyectos prioritarios no pueden convertirse en zonas de opacidad. Mientras mayor sea la inversión pública mayor debe ser el escrutinio. Los mexicanos tienen derecho a conocer con absoluta claridad cómo se ejercieron los recursos y si existieron fallas, irregularidades o responsabilidades”, dijo.

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Aureliano Hernández Palacios Cardel también agradeció a los legisladores por los dientes que le dieron a la entidad, el pasado mes de abril, para que pueda investigar de oficio faltas administrativas graves, sin importar el año en que hayan ocurrido.

Al respecto, el funcionario informó que el órgano a su cargo presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños al erario por más de 600 millones de pesos, cometidas por los tres órdenes de gobierno en los ejercicios 2020, 2021, 2023 y 2024.

“En cuanto a las denuncias penales, pues también tiene que ver con las irregularidades que detectamos prácticamente ahora con las modificaciones legales que nos dan estos dientes para poder actuar de una manera mucho más eficiente. En el momento en que nos damos cuenta de la irregularidad podemos ir y presentar esa denuncia penal. No importa, para nosotros, si el monto es muy grande, muy pequeño”, explicó.

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Las denuncias fueron presentadas el pasado 26 de junio contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (3), Talleres Gráficos de México, Gobierno de Nayarit (5), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y municipios del Estado de México (4), Veracruz (5), San Luis Potosí y Michoacán.

Palacios Cardel explicó que antes los procesos de auditoría se desarrollaban con un esquema de revisiones aisladas y sostuvo que con el nuevo modelo de Auditoría Integral se lleva a cabo una sola revisión a 100% de los recursos ejercidos de cada dependencia o estado.

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“Por primera vez serán auditadas la totalidad de las dependencias federales. Asimismo, con las auditorías programadas alcanzaremos la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, es decir, dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías, organismos públicos descentralizados y demás entes públicos que ejercen recursos federales”, expuso.

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Asimismo, la ASF abrió 30 expedientes por responsabilidades administrativas graves contra gobiernos municipales, estatales y federal, como parte de los primeros resultados de la reforma en materia de fiscalización que faculta a la ASF para iniciar indagatorias y denuncias sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.

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“A su vez, presentamos ante la autoridad sustanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”, explicó.

Durante la primera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025 Palacios Cardel informó que el Programa Anual de Auditorías establece la realización de 2 mil 244 auditorías a lo largo del año, de las cuales 209 se realizarán a dependencias federales y mil 276 a municipios y alcaldías.

En la Primera entrega de la Fiscalización 2025, la ASF publicó los resultados de las auditorías efectuadas a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios y alcaldías, con lo que se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a 2 mil 478 entes de este orden de gobierno.

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“Al respecto, me complace informar que, por intervención de la Auditoría Superior, previamente a la conclusión de las auditorías, se lograron recuperar en favor de los municipios los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos; por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa (Chiapas), de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir”, subrayó.

Aureliano Hernández celebró la reforma avalada el pasado 21 de abril y puntualizó que derivado de ello y en los primeros 100 días de su administración se crearon las Unidad Especializadas en Inteligencia y Análisis, en Investigación y Auditoría Forense, en Entidades Federativas, en Municipios, así como las Auditorías Especializadas del Gasto Público en Materia Social, Educativa, de Salud, Seguridad Nacional, en Materia Hacendaria, Energía, Recursos Naturales e Infraestructura.

Además, puntualizó, se creó una Secretaría General de Fiscalización, la Auditoría Especializada en Dictaminación e investigación; y la Unidad de Atención Ciudadana, que permite recibir denuncias vía WhatsApp.

Finalmente, adelantó que este 1 de julio instalarán el Comité de Gestión por Competencias de la Auditoría Superior de la Federación, con lo que ahora la ASF será además una entidad de certificación y evaluación.

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