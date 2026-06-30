Nación | 30-06-26 | 19:08 | Actualizada | 30-06-26 | 19:08 |

La presidenta y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se encuentran la tarde-noche de este martes en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para convivir con decenas de personas que se dieron cita para seguir el partido.

Bajo una persistente lluvia y entre paraguas, familias, jóvenes y aficionados al futbol se congregaron en el espacio público para disfrutar del encuentro deportivo, considerado uno de los más esperados de la jornada.

A su llegada, Sheinbaum y Brugada saludaron a los asistentes, quienes respondieron con muestras de apoyo y solicitudes de fotografías.

Después de las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, las cuales elevaron el marcado 2-0 a favor de México, la mandataria federal y la jefa de gobierno festejaron.

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