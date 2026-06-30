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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se encuentran la tarde-noche de este martes en el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para convivir con decenas de personas que se dieron cita para seguir el partido México vs Ecuador.
Bajo una persistente lluvia y entre paraguas, familias, jóvenes y aficionados al futbol se congregaron en el espacio público para disfrutar del encuentro deportivo, considerado uno de los más esperados de la jornada.
A su llegada, Sheinbaum y Brugada saludaron a los asistentes, quienes respondieron con muestras de apoyo y solicitudes de fotografías.
Después de las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, las cuales elevaron el marcado 2-0 a favor de México, la mandataria federal y la jefa de gobierno festejaron.
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aov
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