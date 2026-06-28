Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana se mide a Ecuador en la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, siendo uno de los duelos más atractivos de esta fase y con mayor demanda.

Desde que el Tri de Javier Aguirre aseguró su pase a esta ronda del torneo de la FIFA, se especulaba mucho sobre quiénes podrían ser los rivales del equipo mexicano, dentro de los nombre el más fuerte era Escocia, pero el sábado se confirmó que eran los ecuatorianos.

Si bien, algunos boletos para este duelo ya estaban vendidos, debido al paquete que ofreció el organismo organizador del torneo, todavía hay un par en venta y reventa, donde los precios han comenzado a dispararse.

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Es tanta el alza en el precio de las entradas para este encuentro, que se coloca como el partido con los boletos más caros de toda la fase de dieciseisavos de final, por encima de los partidos de Argentina y Portugal, por mencionar algunos.

El México vs Ecuador supera en costo de los boletos a Argentina y Portugal / Foto: Especial

De acuerdo con el portal Ticketdata, plataforma encargada de monitorear el precio de las entradas para eventos deportivos, el boleto para este duelo está en un promedio de 3 mil 259 dólares, lo que equivale a casi 60 mil pesos mexicanos.

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En esta misma página, también se pude consultar la variación en el costo de los boletos. En un principio (marzo 2026) el costo era de poco más de 14 mil pesos y poco a poco fue aumentando, pero también descendía el valor.

Sin embargo, una vez confirmado el México vs Ecuador, el mismo sábado volvieron a subir a 50 mil pesos y así se han mantenido hasta el corte de esta nota.

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Aunque el precio por un boleto está por las nubes, no hay duda en que para este martes el estadio Ciudad de México estará a reventar para el partido de la selección.