Este domingo se jugó el primer duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Canadá venció a Sudáfrica por la mínima y de esta forma los eliminó del torneo, lo que provocó la felicidad de Julio Ibáñez.

El reportero de TUDN celebró el triunfo de la selección canadiense sobre los sudafricanos, esto debido a la situación que le tocó a travesar durante su estancia en aquel país, donde fue encarcelado y vivió uno de los episodios más complicados de su vida.

Pero el festejo no fue solo por lo vivido en Sudáfrica, sino por algo que sucedió el mismo día en el que fue detenido por autoridades locales. De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, cuando fue trasladado a la prisión, un sujeto tomó una foto de la situación mientras sonreía.

"Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós bafana bafana!! La venganza terminó! Contexto de la foto el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros", escribió el comunicador en su cuenta de X.

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Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós bafana bafana!! La venganza terminó! Contexto de la foto el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros pic.twitter.com/VwI0OQivyK — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 28, 2026

Por esa imagen, y todo lo sucedido, el Profe Ibáñez se mostró contento por la eliminación de los sudafricanos en la ronda de 16avos de final.