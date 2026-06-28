República Democrática del Congo derrotó (3-1) a República Democrática del Congo en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y clasificó a los dieciseisavos de final.

Yoane Wissa (x2) y Fiston Mayele fueron los autores de los anotaciones en el estadio Atlanta y los que devolvieron la ilusión, ya que los congoleños habían comenzado perdiendo el encuentro.

Con la victoria, sumó tres puntos más que valiosos y llegó a cuatro para ser uno de los mejores terceros lugares y así quedarse con uno de los boletos para la siguinte ronda.

Los Leopardos únicamente quedaron por detrás de Portugal y Colombia en el Grupo K y consiguieron una clasificación histórica.

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Con el empate ante los Lusos (1-1) y el triunfo sobre los Lobos blancos, la selección africana se instaló entre las 32 mejores del Mundial y se enfrentará a Inglaterra en la siguiente ronda.

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Esta es la primera ocasión en la historia de las justas mundialistas en que la que República Democrática del Congo supera la fase grupos.

Cabe resaltar que esta es apenas su segunda participación, luego de Alemania 1974, donde perdieron sus tres juegos (Yugoslavia, Brasil y Escocia), no marcaron ni un solo y recibieron 14 en total.

En aquella ocasión, los Leopardos estuvieron presentes bajo el nombre de Zaire.

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Por tal motivo, Norteamérica 2026 ya es histórica para los congoleños, ya que consigueron sumar su primer punto, su primera diana y su primera victoria.

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Ahora, tendrán encuentro bastante complicado contra los Tres Leones, pero el haber llegado tan lejos es digno de admirar.

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En los últimos años, los congoleños han sido apoyados por Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido como Lumumba Vea.

El aficionado de los Leopardos se ha vuelto viral por la peculiar forma en la que está presente en los partidos de República Democrática del Congo.

El seguidor africano se convierte en estatua a lo largo de los 90 minutos y con el brazo levantado y la palma abierta se queda quita, sin moverse ni un centímetro.

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Lumumba Vea estuvo presente en el partido entre Colombia y los Leopardos en el estadio Guadalajara, donde se robó los reflectores.

Sin embargo, para el duelo ante Uzbekistán, el popular aficionado no estuvo presente porque le negaron su entrada a Estados Unidos.

A pesar de que no asistió al estadio, el Hombre Estatua tuvo que ver el juego en un bar, donde también acaparó la atención al festejar con un épico baile la clasificación de República Democrática del Congo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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