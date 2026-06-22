República Democrática del Congo regresa a donde todo comenzó, donde el sueño de ser mundialista se cumplió: Guadalajara.

Luego de conseguir un histórico empate (1-1) ante Portugal, en la primera jornada de la Copa del Mundo, los Leopardos se enfrentan a Colombia con la ilusión de dar un paso importante para clasificar a la siguiente ronda.

“Tenemos una meta muy clara: queremos clasificarnos para los dieciseisavos. Necesitamos tres o cuatro puntos para poder alcanzar esta meta y [sabemos] que tenemos que sacar puntos mañana (hoy), ya sea con un empate o una victoria para poder aumentar nuestras oportunidades; vamos a hacer todo lo posible para lograr la meta final”, declaró Sebastien Desabre.

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Portugal y Congo en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

En conferencia de prensa, el director técnico de la selección africana sentenció que, ante los Cafeteros, sólo piensan en “hacer lo mejor posible para lucir y enorgullecer a nuestra nación”.

“Tenemos futbolistas increíbles que juegan en clubes maravillosos y que participan en los torneos del más alto nivel, estoy orgullo de ellos, no le tienen miedo a ninguna situación, son muy fuertes y están listos para encarar este partido de la Copa del Mundo”, valoró.

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Acerca de su rival, el estratega francés aceptó que es uno de los principales candidatos a conquistar el trofeo, ya que cuenta con grandes futbolistas que juegan en el máximo nivel.

“Colombia es una de las favoritas, va a ser un partido difícil, [pero] nosotros podemos jugar muy bien y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas; el papel de retador nos va muy bien. Mis futbolistas tienen mucha energía y un gran deseo de resaltar la imagen del futbol congoleño porque nos cotó muchísimo volver a jugar una Copa del Mundo”, expresó.

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El timonel de la representante de África recordó que, en el estadio Guadalajara, lograron la hazaña de avanzar al Mundial, por lo que será especial volver a jugar aquí.

“Conocemos este estadio porque aquí nos clasificamos para la Copa del Mundo y, cuando do lo hicimos, fue con el apoyo de toda la afición. Creo que mañana será un gran y positivo ambiente para nosotros. Ya esperamos con ansias poder jugar mañana en esta cancha”, manifestó Sebastien Desabre, con el deseo de hacer historia con República Democrática del Congo.