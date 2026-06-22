La selección de Colombia disputa su segundo partido del Mundial 2026 con la intención de asegurar su clasificación a la siguiente ronda y de dar un paso importante para quedarse con el primer lugar del Grupo K.

Previo a su duelo contra República Democrática del Congo, Néstor Lorenzo destacó el respaldo que recibieron en la Ciudad de México, en su primer juego donde derrotaron (1-3) a Uzbekistán, y confía que en el estadio Guadalajara será igual.

“La afición colombiana es maravillosa, [quiero] dar gracias al apoyo que le han dado a esta selección. Donde vamos, se entregan con todo, hinchan por la selección con todo, con mucha pasión y mucha alegría”, valor.

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“Nosotros tenemos una identidad de juego que debemos respetar” 🗣️



El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, señala que no hará modificaciones pensando en el juego aéreo de República Democrática del Congo 🇨🇴🆚🇨🇩 pic.twitter.com/aitFDzmAOW — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 23, 2026

El timonel cafetero señaló que están ante una gran oportunidad de darle una alegría a toda una nación y que son conscientes de que “la selección une en todos los sentidos”, por lo que sus jugadores salen a entregarse en cada momento.

“La selección ha recibido el apoyo de todo el país y siempre [estaré] agradecido con la gente por tanto. Lo que los muchachos transmiten dentro del campo lo hacen del corazón y eso llega. Nos emociona mucho el apoyo que recibimos y la pasión de la gente colombiana”,

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El entrenador argentino también aprovechó para reconocer que se han sentido muy a gusto durante su estancia en la capital de Jalisco, donde ya están por cumplir dos semanas.

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“La verdad es que la atención en Guadalajara ha sido excelente, agradecemos a toda la gente de la ciudad, todo ha sido espectacular”, compartió sobre su experiencia en la Perla Tapatía.

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Para Néstor Lorenzo, la presión por estar en la Copa del Mundo ya quedó atrás, en gran medida porque que obtuvieron el triunfo ante la selección uzbeka, de la mano de miles de aficionados colombianos que coparon el Coloso de Santa Úrsula.

“Ya rompimos el hielo en el debut, ahora empieza el Mundial. La pasión no nos puede traicionar, tenemos que jugar con el corazón caliente y la cabeza fría, [manejar] esa parte emocional que es genuina de una persona”, aseveró.