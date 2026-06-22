Lionel Messi ya es más histórico de lo que era. El astro argentino se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Luego de su gol frente a la Selección de Austria, la Pulga llegó a 17 goles en Mundiales para dejar atrás al alemán Mirsolav Klose.

Treinta minutos después de haber fallado un penalti (8’), Messi realizó una calca del gol que le hizo al Real Madrid en 2017 para sellar otro récord a su nombre, a dos días de cumplir 39 años.

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Esta vez no fue Jordi Alba, fue Facundo Medina quien sirvió el balón para que la Pulga apareciera en el corazón del área y venciera al arquero Alexander Schaleger. El Dallas Stadium explotó todo lo que no pudo estallar en el fallo de Leo desde el manchón.

Ya suma cuatro tantos en esta Copa del Mundo 2026 y parece que el hambre de Leo Messi no termina nunca. Todos lo abrazaron, sabedores que su referente, su 10 había convertido historia… sí, aún más.

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Estos son los 17 goles que suma Lionel Messi en la historia de las Copas del Mundo.

Alemania 2006

-Serbia - Fase de Grupos

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Sudáfrica 2010

• NO ANOTÓ

Brasil 2014 (4)

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• Bosnia y Herzegovina - Fase de Grupos

• Irán - Fase de Grupos

• Doblete ante Nigeria - Fase de Grupos

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Rusia 2018 (1)

• Nigeria - Fase de Grupos

Qatar 2022 (7)

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• Arabia Saudita - Fase de Grupos

• México - Fase de Grupos

• Australia - Octavos de Final

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• Países Bajos - Cuartos de Final

• Croacia - Semifinal

• Doblete ante Francia - Final

Norteamérica 2026 (Lleva 4)

• Triplete ante Argelia - Fase de grupos