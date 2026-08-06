La explosión de una pipa abastecedora de gas licuado dejó un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, la tarde de este jueves en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos. El estallido ocurrió alrededor de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco.

Las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona metropolitana para recibir atención médica por quemaduras de primero, segundo y tercer grado.

Mientras cuerpos de emergencia desplegaban un operativo para atender el siniestro, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran el momento de la explosión y los instantes posteriores a la emergencia.

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Así fue el momento de la explosión

Las imágenes difundidas por N+Foro, muestran a la pipa mientras avanza por la vialidad y, segundos después, una intensa explosión envuelve a la unidad. De inmediato, una densa nube de humo se expande sobre la calle y cubre el carro que iba detrás de la pipa, así como gran parte del entorno.

Con el paso de los segundos, la nube generada por el estallido permanece sobre la zona y reduce la visibilidad alrededor del punto de la explosión. Conforme avanza la grabación, comienzan a distinguirse nuevamente algunos puntos de la vialidad, todavía cubiertos por humo.

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#ÚltimaHora | Una cámara captó el momento exacto de la explosión de la pipa de gas en la colonia Las Granjas, Cuernavaca, Morelos. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/yardNnNmuR — N+ FORO (@nmasforo) August 6, 2026

Otros videos difundidos tras el siniestro muestran las condiciones en las que quedó el lugar. En las imágenes se observan llamas aún activas, humo que continúa elevándose, escombros sobre la calle y personas que se alejan del área afectada mientras comienzan a arribar los cuerpos de emergencia.

🔴 La explosión de la pipa de gas de esta tarde ocurrió en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, dejando 20 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. pic.twitter.com/6C311tR72d — El Universal (@El_Universal_Mx) August 6, 2026

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Activan los protocolos de emergencia

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que, a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), activó los protocolos de emergencia para atender el siniestro. En las labores participan Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Policía Preventiva y Vial de Cuernavaca, con apoyo de Protección Civil estatal y del municipio de Jiutepec.

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📌 Bomberos se encuentran en la zona de la explosión de la pipa de gas en Cuernavaca.



El siniestro dejó 20 lesionados con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. pic.twitter.com/jpyuk1Yy0f — El Universal (@El_Universal_Mx) August 6, 2026

Las autoridades señalaron que el incendio fue controlado y que continúan las acciones para garantizar la seguridad en la zona. Brigadas de emergencia realizan recorridos casa por casa para descartar personas y animales de compañía lesionados, verificar posibles afectaciones provocadas por la onda expansiva y elaborar un censo de las viviendas dañadas, mientras la zona permanece acordonada y continúan las investigaciones para determinar si la explosión fue ocasionada por una falla mecánica de la pipa o por una fuga durante un presunto reabastecimiento clandestino.

Por su parte, el IMSS Morelos informó que activó los protocolos de atención y recepción de pacientes en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, con el propósito de ofrecer asistencia médica a las personas heridas.

Detalló que recibió a 7 personas (5 mujeres y dos menores de edad), las cuales fueron valoradas conforme a protocolo y reciben atención médica oportuna.

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Con información de Justino Miranda

dmrr/cr