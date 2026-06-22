Negar la realidad podría ser un mecanismo de defensa psicológica, evadir una verdad que tarde o temprano dolerá. Este proceso lo viven ahora los argentinos durante el Mundial 2026.

La mayoría de los argentinos se niegan a aceptar o creer que esta es la última Copa del Mundo de Leo y por si así fuera, han hecho de todo por estar muy cerca de La Pulga y su selección.

“Yo lo sigo viendo bien físicamente. Él no ha dicho que sea su último Mundial así que sigo creyendo que seguirá jugando con nosotros”, menciona a EL UNIVERSAL un aficionado.

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A las afueras del Dallas Stadium eran incontables los fanáticos en busca de un boleto para poder entrar al Argentina vs Austria. No todos tuvieron la fortuna, pero no había uno solo extasiado en la previa del segundo duelo de la albiceleste.

“Necesito un boleto”, “Compo entradas”, se podía leer escrito en hojas, cartones, posters, en todo lo que se pudiera. Pagaban lo que fuera; el dinero y las deudas eran lo de menos en ese momento.

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“Es algo inexplicable, dejé el laburo, renuncié, viajé miles de kilómetros, buscaré una vida nueva… todo sea por el último Mundial de Messi. No tenía nada de dinero, tuve que pedir prestado y llegué acá por esto. Ya después veremos”, lanza un fanático con la playera de Napoli y el dorsal 10 de Maradona.

Los más afortunados estallaron en júbilo adentro del Dallas Stadium luego del gol de Leo Messi ante Austria, ese que lo convirtió en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. Los que no pudieron entrar, vibraron desde afuera con la misma alegría.