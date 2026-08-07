Además del Cine Ópera, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) también colocó la fracción abandonada conocida como “El Castillo” del edificio del Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua como parte del Listado de inmuebles federales disponibles para que dependencias públicas puedan solicitar su uso con fines de interés público.

En esta parte del inmueble, ubicado en la esquina de Balderas y Ayuntamiento, en el Centro Histórico, el Indaabin colocó una manta en la que indica que el inmueble es de propiedad federal y declarado Monumento con valor Histórico y Artístico.

Se advierte que, con base a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), cualquier ocupación ilegal será sancionada con prisión de dos a 12 años y multa de hasta mil salarios mínimos.

El histórico inmueble, ubicado en la esquina de Balderas y Ayuntamiento, ha sido grafiteado durante años. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

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El Indaabin detalla que este espacio tiene una superficie de 514 metros y 2 mil 534 metros en construcción.

El viejo inmueble puesto a disposición muestra un visible abandono, en donde destaca que la gran puerta de madera está llena de grafitis y donde le han colocado docenas de calcomanías con consignas políticas y de arte callejero.

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A un costado de esta esquina personas en situación de calle han encontrado en el inmueble abandonado un lugar para permanecer y hacer sus necesidades.

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En enero de 2023, EL UNIVERSAL documentó que ese edificio resguarda los registros del agua de la época colonial, así como documentos generados durante el porfiriato sobre la infraestructura hidráulica y hasta llegar a informes geológicos e hidrológicos de finales del siglo XX; además de una colección fotográfica que retrata la historia del agua de diferentes épocas.

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Ese importante acervo histórico y patrimonial del país —que fue inscrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la categoría de Registro Memoria del Mundo en México, en marzo de 2018— se encuentra en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en un edificio de valor artístico e histórico que data de la época del gobierno de Porfirio Díaz, construido durante la modernización de la Centro Histórico de la ciudad unos años antes del centenario de la Independencia.

El amplio catálogo que se resguarda en el edificio de Balderas 94, sede del Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua, se compone de más de 240 mil expedientes clasificados y organizados en siete fondos documentales que abarcan desde 1558 a 1990, la mayoría rescatados y donados por las instituciones que precedieron a la Conagua, tal como la Secretaría de Fomento (1891-1917) y la Comisión Nacional de Irrigación (1926-1946), entre otras.

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Aunque el Archivo Histórico del Agua fue fundado en 1994 y se mudó a sus actuales instalaciones en 2013, la falta de mantenimiento general y el desinterés de las autoridades han acelerado el deterioro, que se nota a simple vista.

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