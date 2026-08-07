El gobierno federal buscará revivir 67 inmuebles y espacios, entre ellos el Cine Ópera y el Archivo de Aguas, en la capital del país, considerados patrimonio artístico, pero que llevan años abandonados y casi en ruinas.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) publicó el Listado de inmuebles federales disponibles para que, mediante concesión, dependencias públicas puedan solicitar su uso con fines de interés público, en donde destaca que entre ellos se encuentra el icónico Cine Ópera, inaugurado en 1949.

Fachada del Cine ópera. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El instituto concesionará los espacios con base en la Ley General de Bienes Nacionales, que establece que las dependencias o unidades administrativas del gobierno federal deberán, además de la autorización para su uso, contar con la disponibilidad presupuestaria.

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El Indaabin aclaró que los 67 espacios incluidos en el Listado de inmuebles federales disponibles, publicado en su página web, y con base en la Ley General de Bienes Nacionales no constituían un catálogo de inmuebles para su venta ni para su remate.

Vestíbulo del Cine ópera. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Dicho listado se publica con fundamento en el artículo 49, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales, con el propósito de dar a conocer a las dependencias, entidades y demás instituciones públicas aquellos inmuebles federales que pueden ser solicitados en destino para su aprovechamiento en la prestación de servicios, la ejecución de programas y el cumplimiento de fines de interés público.

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“En consecuencia, el hecho de que un inmueble federal aparezca en el Listado de inmuebles federales disponibles no significa que se encuentre en venta”, explicó el Indaabin en una tarjeta informativa.

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La Ley General de Bienes Nacionales establece en su artículo 50 que se deberá tener de la autoridad competente la respectiva constancia de uso del suelo; obtener el plano topográfico del inmueble o, en su defecto, efectuar el levantamiento topográfico y el correspondiente plano.

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Cine ópera

Tratándose de construcciones, se indica que se deberá obtener el respectivo dictamen de seguridad estructural y la documentación legal necesaria para la adquisición del inmueble.

En un oficio del Indaabin fechado el 21 de julio pasado, se detalla que el Cine Ópera, ubicado en la colonia San Rafael, es un inmueble clasificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura como como “artístico” y catalogado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

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En las instalaciones del antiguo cine, el Indaabin colocó media docena de mantas informando que el inmueble es propiedad federal y declarado monumento artístico, además de advertir que cualquier invasión ilegal será sancionada con prisión de dos a 12 años y una multa que va de 300 a mil veces el salario mínimo.

Cine ópera

Cine abandonado

El Cine Ópera, inaugurado en 1949, destaca por su estilo art decó y en su época de esplendor fue considerado uno de los más populares de la capital.

Cerrado en octubre de 1998, tras ser clausurado después de incidentes ocurridos durante un concierto de la banda de rock británica Bauhaus, el cine ha permanecido en el abandono.

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En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se constató el notorio abandono del cine, en donde incluso, a casi 30 años de su cierre, aún se ven rastros de los sellos de clausura que colocó el gobierno del entonces Distrito Federal.

Décadas de abandono han dejado su huella en lo que alguna vez fuera un concurrido sitio de recreo de las familias capitalinas. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Llenos de polvo y basura se ven lo que alguna vez fueron sus dos taquillas, por las cuales pasaron miles de personas para disfrutar una función de cine o un espectáculo en una de sus más de 3 mil sillas.

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Pero, pese al paso del tiempo y del abandono, lo que más destaca del antiguo Cine Ópera es su fachada: dos esculturas femeninas monumentales que representan a Melpómene, musa de la tragedia, y Talía, musa de la comedia.

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“Urge que lo rehabiliten”: vecinos

En el recorrido se constató que un par de vigilantes resguardan el inmueble para que nadie intente entrar o retirar parte del mobiliario aún existente y que data de mediados del siglo pasado.

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En entrevista, vecinos y trabajadores de la colonia San Rafael manifestaron su respaldo para que el Cine Ópera vuelva a funcionar, pues indicaron que es un referente de la zona, además de que ayudaría a la imagen de la colonia.

“Pienso que es bueno que el gobierno lo volviera a abrir, porque todo mundo lo conoce y recuerda que alguna vez vinieron a ver películas”, dijo María Aguilar, vecina de la zona.

Inaugurado en 1949, el Cine Ópera es todo un referente de la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

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Alejandro Vélez, quien vive a una cuadra del cine, recuerda que en febrero pasado una mujer que vigilaba el cine fue asesinada en su interior, por lo que es urgente, dijo, que se rehabilite el inmueble.

“Hace poco, en febrero, mataron a la vigilante del cine. Nadie sabe qué pasó”, dijo.

Los vecinos vimos que vinieron a recoger el cuerpo y que tenía marcas de violencia. Es urgente que lo rehabiliten, porque también es un lugar que genera peligro. En la noche nadie pasa por el cine por miedo”, añadió.

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