El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este viernes al interior del Cine Ópera, ubicado en la calle Serapio Rendón, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. De manera preliminar, vecinos de la zona indicaron que la víctima podría tratarse de una mujer que se desempeñaba como vigilante de seguridad privada del inmueble; no obstante, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la posible comisión de un delito. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

