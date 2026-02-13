Más Información

SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

El de una mujer fue localizado este viernes al interior del Cine Ópera, ubicado en la calle Serapio Rendón, colonia San Rafael, en la , en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. De manera preliminar, vecinos de la zona indicaron que la víctima podría tratarse de una mujer que se desempeñaba como vigilante de seguridad privada del inmueble; no obstante, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el e iniciaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la posible comisión de un delito. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

