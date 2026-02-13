Integrantes de organizaciones y activistas presentaron a legisladores del Congreso de la Ciudad de México, diversas propuestas para fortalecer la regulación de albergues y refugios, como endurecer las penas para quienes cometen abandono y maltrato animal, fomentar la esterilización y adopción, además de la participación del estado para apoyar económicamente a quienes realizan la labor de cuidado.

También hubo activistas quienes mostraron su inconformidad por una mayor regulación, al considerar como foco rojo la falta de apoyo económico del gobierno y de medidas para evitar que siga incrementando la cifra de animales en maltrato y abandono.

Durante su mensaje, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Talayero aseguró que el primer foro general de Fortalecimiento de la Regulación de los Refugios de Animales en la Legislación es el inicio para la construcción de una política integral en la materia.

Indicó que el abandono y maltrato de animales, supera la capacidad del Estado y apremió la labor de los refugios y albergues. También subrayó que no se busca perseguir a quienes participan en esta labor.

“Este proceso no sirve para perseguir, ni para cerrar espacios, ni obstaculizar la labor de quienes rescatan animales. Nace para fortalecer, dar certeza jurídica, para que quien hace las cosas, tenga reglas claras y el gobierno asuma la responsabilidad”, dijo.

Legisladores analizan regulación de albergues; activistas exigen apoyo y penas más duras contra maltrato animal. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

En su participación, Leticia Alcántara, presidenta de la Fundación Animalista Guardia Perrona, apuntó que está bien la regulación, sin embargo, ¿cómo será el apoyo que recibirán del gobierno?. También cuestionó a legisladores si en verdad conocen cómo operan un refugio o albergue y cuánto cuesta que opere.

"Nosotros no nada más cargamos con el peso de un gasto, cargamos con el peso de vidas, porque en nuestras manos están vidas, no nada más cargamos con eso, cargamos con ser juzgados, con ser señalados”.

“Nos exigen una regulación, tener a nuestros perros vacunados, esterilizados, desparasitados. Algo que en mi refugio están absolutamente todos con su protocolo. Pero me ha costado. Mes con mes me gasto más de 50 mil pesos en ellos. ¿Nos quieren regular? Ok. ¿Con qué nos van a apoyar? Porque esa es la realidad. Y yo los invito, con mucho gusto, una semana, una semana que estén conmigo. Lleguen a las 9 y se van a las 6. Como un horario de trabajo. Y se van a dar cuenta de lo que es la realidad de los animalitos en situación calle”, acotó.

Miguel Ángel de la Torre, de Comercio Responsable AC, solicitó definir una legislación clara e imparcial, además de castigar el maltrato animal. Subrayó la importancia de que organismos reguladores y verificadores sean independientes. “no hay animales menos valiosos”, mencionó.

Claudia Edwards, directora Humane World for Animals México, apuntó que regular a albergues y refugios puede ser una labor complicada, aunque se puede partir con determinar estándares de cuidado mínimo que requieren los animales, “si yo tengo un albergue pueda decir, mi capacidad de recarga dependiendo de personas que tengo, voluntarias, de espacios y así sociedad y gobierno se les ayude”.

Legisladores analizan regulación de albergues; activistas exigen apoyo y penas más duras contra maltrato animal. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

También llamó a la urgente necesidad de castigar con penas más duras a quién abandone a algún animal, y promover la esterilización “creo que el C5 puede vigilar a la persona que dejó amarrado a algún perro o afuera de algún albergue”.

La activista, Natalie Alejandra Sánchez, se pronunció en contra de una regulación, “mi conclusión es que no estoy a favor de la regulación de los albergues, debido a la situación de maltrato y abandono que se vive actualmente en nuestro país. Con respecto al tema que implica que los refugios y albergues no tienen el apoyo económico del gobierno y se ven obligados a mantenerlos con los recursos limitado”, agregó.

Mientras que Laura Quintero del Refugio San Martín se pronunció en contra de la normalización. ”no podemos darle un cheque en blanco al gobierno, porque no tiene autoridad moral para regular algo que no le cuesta. Se ha negado a asumir una obligación, si el gobierno cumpliera nosotros no estaríamos aquí”, sostuvo.

“¿Por qué existen los refugios? Porque el gobierno nunca ha asumido su responsabilidad y obligación de proteger a esos seres sintientes. Por lo tanto, estoy en contra de la regulación de los refugios de animales, porque el gobierno no nos presenta una política pública que nos diga cuál va a ser su responsabilidad ante quienes tenemos que rescatar, tenemos que asumir la salud de todos nuestros rescatados con nuestros propios recursos”, concluyó.

dmrr/bmc