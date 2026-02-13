Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a tres presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito, en posesión de más de 140 dosis de droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los detenidos serían colaboradores de Jonathan "N", alias "El Cachetes", detenido esta semana en posesión de 10 kilos de marihuana, de acuerdo a información de la SSC.

A través de un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, oficiales ubicaron a los tres hombres que estaban a bordo de un auto, en la esquina de las calles Herreros y Sastrería, manejando lo que serían dosis de droga.

Los uniformados se acercaron a los sospechosos y les indicaron que descendieran del vehículo para realizarles una revisión, pero al bajar intentaron huir corriendo, sin embargo, fueron alcanzados metros adelante, aseguró la SSC.

Tras una revisión les hallaron 143 bolsas con marihuana y una bolsa con crystal.

Los sujetos identificados como Miguel Noeztcetl "N", Daniel Martin "N" y Xavier Adrián "N", fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

