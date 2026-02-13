La Policía de la Ciudad de México detuvo en calles de la alcaldía Milpa Alta a un sujeto acusado de haber atacado a una mujer con un machete, por presuntamente no haberle prestado dinero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que efectivos que patrullaban en campo recibieron la alerta por una detención ciudadana en el cruce de las calles Corregidora y Francisco I. Madero, en el Pueblo de Santa Ana Tlacotenco.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un grupo de personas que tenían retenido a un sujeto, por lo que lo resguardaron.

Asimismo, se encontraba una mujer con una herida en la cabeza, quien refirió que previamente el detenido le pidió dinero prestado, pero al negarse, el sujeto la atacó con un machete, por lo que vecinos impidieron que el sospechoso escapara, aseguró la SSC.

La víctima fue atendida en el sitio por paramédicos de Protección Civil y posteriormente llevada a un hospital para su atención.

El detenido, de 34 años, fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

