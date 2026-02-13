Naucalpan, Méx.— Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras un ataque directo con arma de fuego en la colonia San José de los Leones, en el municipio de Naucalpan.

El hecho ocurrió en la calle Mirador San José, esquina con la calle Jerez, donde la víctima quedó tendida a un costado de un vehículo tipo combi, en la vía pública.

De acuerdo con las primeras versiones de habitantes del lugar, el hombre era perseguido por varias personas; en un intento por resguardarse en el vehículo, fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon con un arma de fuego. El cuerpo quedó sobre el asfalto.

Vecinos indicaron que escucharon al menos cuatro detonaciones en un lapso breve. Tras el sonido de los disparos, algunas personas salieron de sus domicilios y observaron al hombre lesionado y con sangre visible, por lo que solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan y Guardia Nacional quienes delimitaron el perímetro para restringir el paso peatonal, así como vehicular.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Peritos realizaron la inspección del lugar, la fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Este hecho eleva a cuatro los ataques directos perpetrados con arma de fuego en un lapso de 11 días en Naucalpan.