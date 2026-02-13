Un hombre fue rescatado por servicios de emergencia luego de subir a un poste de concreto de aproximadamente seis metros de altura en la vía pública, en la alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes sobre Avenida Panamericana, a la altura de Avenida del Imán, en la colonia Pedregal de Carrasco. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, de entre 35 y 40 años, caminaba desnudo sobre la vialidad y presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Testigos señalaron que el hombre se aproximó a un poste de concreto cercano al módulo de un deportivo y comenzó a escalarlo, lo que generó movilización de los cuerpos de emergencia ante el riesgo de una caída.

Al lugar acudieron elementos de la patrulla del sector, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron maniobras coordinadas para poner a salvo al individuo.

Tras ser asegurado, el hombre fue valorado por personal médico en el sitio y se mantiene en espera de un diagnóstico sobre su estado de salud. Los servicios de emergencia continuaron laborando en la zona para garantizar la seguridad y atender la situación.

