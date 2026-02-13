Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados

Un millón 62 mil 502 personas han recibido la vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México como parte de la estrategia que se echó a andar para frenar los contagios, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria capitalina explicó que la meta prevista para lograr el 95% de inmunidad comunitaria en la CDMX, es de un millón 600 mil vacunas aplicadas, mismas que prevén poner en aproximadamente un mes.

“Llevamos un millón 602 mil 502 personas vacunadas desde que arrancó nuestra campaña de vacunación que fue en agosto de 2025, y hasta el día de ayer llevamos esa cantidad de personas vacunadas”, dijo.

En una emergente conferencia de prensa, que ofreció en la plancha del Zócalo, Brugada Molina precisó que al día se están vacunando alrededor de 45 mil personas en los módulos instalados en distintos puntos.

Aprovechó para agradecer a la población que ha atendido el llamado y han acudido por el biológico.

“Somos la entidad con más población de todo el país y además somos parte de la metrópoli más grande del país y a donde llegan de todas partes de México, así que esta ciudad tiene la obligación de prevenir y por eso yo agradezco mucho a la población que se está vacunando”, señaló.

