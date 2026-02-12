Durante la noche del martes se llevó a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión en la Central de Abasto, en Iztapalapa, en medio de la actividad habitual de camiones de carga y trabajadores.

Los módulos fueron instalados en los accesos conocidos como Muro 1, sobre Canal de Río Churubusco, y Muro 2, a la altura de Eje 5, donde decenas de comerciantes y familias se formaron para recibir la dosis.

El operativo nocturno, que funcionó de 20:00 a 07:00 horas, facilitó que personas que laboran durante el día pudieran acceder a la vacuna sin afectar sus actividades.

Vacunan contra el sarampión en Iztapalapa; instalan módulos nocturnos en central de abasto. Foto: Valente Rosas

