Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Durante la noche del martes se llevó a cabo una contra el sarampión en la Central de Abasto, en Iztapalapa, en medio de la actividad habitual de camiones de carga y trabajadores.

Los módulos fueron instalados en los accesos conocidos como Muro 1, sobre Canal de Río Churubusco, y Muro 2, a la altura de Eje 5, donde decenas de comerciantes y familias se formaron para recibir la dosis.

El operativo nocturno, que funcionó de 20:00 a 07:00 horas, facilitó que personas que laboran durante el día pudieran acceder a la vacuna sin afectar sus actividades.

Vacunan contra el sarampión en Iztapalapa; instalan módulos nocturnos en central de abasto. Foto: Valente Rosas
