“Cuando escuché que hubo un fallecimiento y que los casos van en aumento, ya no quise esperar más”, dijo Miguel Ángel Torres, cargador en el área de hortalizas en la Central de Abasto de la Ciudad de México, mientras se formaba para recibir su vacuna contra el sarampión.

La noche del martes avanzó entre el tránsito constante de camiones de carga, el sonido de montacargas y el movimiento de trabajadores que entraban y salían de la central, en Iztapalapa.

En medio de ese ajetreo, los módulos de vacunación instalados en los accesos principales comenzaron a recibir a decenas de personas que se formaron para recibir la dosis contra el sarampión.

El módulo opera de 20:00 a 07:00 horas en los accesos Muro 1 y Muro 2 en la Central de Abasto. Personal del IMSS-Bienestar, de la Marina y del Ejército aplica la vacuna. Fotos: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Bajo la iluminación artificial de los accesos conocidos como Muro 1, sobre Canal de Río Churubusco, y Muro 2, a la altura de Eje 5, las filas de comerciantes y familias se extendían a lo largo de las vallas colocadas para organizar el paso.

El operativo nocturno, activo de 20:00 a 07:00 horas, permitió que quienes laboran durante el día encontraran un espacio para acudir.

Algunos llegaban cargando mochilas o chamarras; otros bajaban de camiones y se dirigían directamente a la fila, mientras personal médico y brigadas organizaban el acceso, solicitaban datos y aplicaban las vacunas.

José Luis Martínez, trabajador del área de abarrotes, decidió vacunarse al escuchar sobre el aumento de contagios.

“Me preocupa enfermarme porque trato con muchas personas todos los días. Con lo que se ha dicho de los casos, preferí venir en cuanto salí del trabajo”, comentó.

Unos pasos atrás se encontraba María Fernanda López, comerciante de frutas, acompañada por su madre y su hermana.

“Hemos escuchado que los contagios han subido y eso nos dio miedo. Venimos para evitar enfermarnos y proteger a la familia”.

Carlos Hernández, transportista que realiza viajes hacia distintos estados, decidió detenerse antes de iniciar ruta.

“Uno está en contacto con mucha gente. Con el aumento de contagios me preocupé y vine a vacunarme antes de salir”, expresó.

Rosa Isela Gómez, trabajadora de una bodega de granos, llegó después de terminar su turno. “En el trabajo somos muchos y eso me preocupa. No quiero contagiarme ni contagiar a mis hijos”, dijo.

Claudia Ramírez llegó con su hijo de ocho años. “He visto que hay más casos y me dio temor. Por eso lo traje para que le pongan la vacuna”.

Mientras las filas avanzaban, el personal de salud, junto con la Marina, llamaba por grupos a las personas, respondían algunas preguntas y recibían la dosis. Luego permanecían unos minutos en observación antes de retirarse.

Juan Pablo Reyes, empleado en el área de empaques, salió de su turno poco antes de la medianoche y se dirigió directamente al módulo. “Escuché que los contagios van en aumento y preferí venir hoy mismo. Me preocupa enfermarme y no poder trabajar”.

Jesús Ortiz, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la Ciudad de México, indicó que se ha registrado un repunte en los casos de contagio, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Señaló que este panorama ha motivado el refuerzo de la estrategia de vacunación.

Mencionó que se contempla la aplicación de más de 650 mil dosis en los más de 500 módulos instalados en la CDMX, de los cuales 190 están a cargo del IMSS-Bienestar en colaboración con la Secretaría de Marina y el Ejército.

El operativo nocturno especial de vacunación para ampliar la cobertura, principalmente entre quienes laboran en el centro de abasto, terminará el domingo 15 de febrero.