Atizapán de Zaragoza, Méx. - El evento denominado “Atizalove” fue cancelado en Atizapán de Zaragoza como medida de prevención sanitaria ante el brote de sarampión en el país.

“Atizalove”, un evento musical organizado con motivo del Día del Amor y la Amistad, se realizaría el próximo 13 de febrero en la explanada del Palacio Municipal.

El evento contaría con la presencia de las bandas musicales Mi Banda El Mexicano, Carro Show y La Internacional Guayacana Orquesta.

Suspende Atizapán evento “Atizalove” por medidas sanitarias ante sarampión; continúan habilitados módulos de vacunación. Foto: Especial.

Las autoridades locales enfatizaron que la suspensión sólo es una medida de prevención que se suma a las establecidas por la Secretaría de Salud del estado.

Lee también: Naucalpan dará 10 mdp para capacitar a sus agentes

En el Estado de México, del 1 de enero al 10 de febrero, se reportaron 63 casos confirmados de sarampión, de acuerdo al Informe Diario del Brote de Sarampión en México del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática del Gobierno de México.

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, informó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que son Tlalnepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, Zumpango y Cuautitlán, los municipios donde se reportaron el mayor número de contagios.

Suspende Atizapán evento “Atizalove” por medidas sanitarias ante sarampión; continúan habilitados módulos de vacunación. Foto: Gisela González Granados

El pasado 7 de febrero arrancó en el Estado de México la Semana Estatal de Vacunación, con el objetivo de que la población acuda a vacunarse contra sarampión, influenza, COVID, neumococo, para completar esquemas de vacunación en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Los biológicos se aplicarán hasta el 15 de febrero en 450 puntos distribuidos en la entidad, entre ellos Atizapán de Zaragoza.

Lee también: CAEM realizará desazolve nocturno en Periférico Norte; intervendrán 100 km para prevenir inundaciones

En este municipio la vacuna se está aplicando en la Explanada del Municipio hasta el 13 de febrero de 09:00 a 14:00 hrs.

El 11 de febrero se realizará la jornada en el Mercado de la Colonia Adolfo López Mateos, que se ubica en la calle Chihuahua.

Suspende Atizapán evento “Atizalove” por medidas sanitarias ante sarampión; continúan habilitados módulos de vacunación. Foto: Gisela González Granados

El 12 de febrero en el Parque de la Colonia Prof. Cristóbal Higuera; el 13 de febrero en el Mercado de la Colonia Emiliano Zapata.

En tanto el 14 de febrero se llevará a cabo la vacunación en el Mercado de la Colonia Jardines de Atizapán. Y 15 de febrero en el Mercado de la Colonia Los Pocitos.

Asimismo, la vacunación se realiza de manera permanente en los Centros de Salud y en las clínicas del Sistema Municipal DIF.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr