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Luego que los exsecretarios de Seguridad Pública, y de Finanzas de Sinaloa, , respectivamente, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusados por el Departamento de Justicia de presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta aseguró que no ve ningún riesgo de lo que pudieran declarar, y señaló que fue decisión de ellos entregarse.

La Mandataria federal manifestó que tampoco ve riesgo de que pudiera ser declarado como "organización terrorista" por el gobierno de Estados Unidos los presuntos vínculos que pudieran tener algunos militantes con cárteles del narcotráfico.

”¿Qué riesgo ve ustedes de que estas personas se entregaron en torno a lo que pudieran declarar allá en Estados Unidos?”, se le preguntó.

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“Ningún riesgo, ninguno. , y no hay ningún riesgo, ninguno”, respondió.

“Usted ayer mencionaba en su discurso en Mérida que `nada ni nadie va a detener la transformación porque aquí no mandan intereses extranjeros´, en este sentido y dado el contexto que hay en la relación con Estados Unidos, yo le quiero preguntar si usted no ve riesgo de que Morena se ha declarado como una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los ”, se le insistió.

“No, ningún riesgo”, contestó”.

apr

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