Mérida, Yuc.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, la presidenta fue cuestionada sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"¿Que información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó a la Mandataria federal sin obtener respuesta.

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Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

Protestan por revisión de "pensiones doradas"

Personas seguidoras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se confrontaron con gritos y casi a llegar a los golpes con jubilados y jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Pemex y del Centro Nacional de Control de Energía, quienes exigieron revisar la eliminación de las "pensiones doradas".

"¡No a la retroactividad!" y "¡Son pensiones ganadas con trabajo!", señalaban extrabajadores de confianza, a la par que gritaban "ahí viene Trump" al paso de la titular del Ejecutivo federal.

Indicaron que están de acuerdo con la desaparición de las "pensiones doradas" para quienes trabajaron pocos años: "La ley la aplicaron para quienes trabajamos 30 años o más".

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Eduardo Negrete, integrante de la alianza de jubilados afectados, dijo que son alrededor de 40 mil extrabajadores afectados, con afectaciones de 1% hasta 60% en las pensiones, además que ya se busca una vía legal incluso internacional.

Otros trabajadores señalaron que están padeciendo problemas psicológicos y emocionales por el recorte a su pensión.

"Ya a nuestra edad de sesenta y tantos años o más, ya no es tan fácil conseguir trabajo", expresaron y le pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que "recapacite al Congreso".

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A su llegada a la inauguración del Bachillerato, los jubilados le entregaron un documento a la Presidenta ante compañeros que sufrieron riesgo de trabajo, amputaciones y quemaduras.

"Nosotros somos la base trabajadora que está realmente dedicando una vida", mencionó la jubilada de la CFE, Cecilia Navarro.

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