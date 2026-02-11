Naucalpan, Méx.—El gobierno de Naucalpan destinará 10 millones de pesos para la capacitación de 2 mil elementos de la Guardia Municipal este año, informó el comisario Carlos Quezada Román. Los recursos se aplicarán en procesos de certificación en la Universidad Mexiquense de Seguridad, así como en otras unidades.

“No podemos escatimar en seguridad pública. Veíamos la suma total de lo que se ha invertido entre el C4 y las patrullas, y se han destinado más de mil millones de pesos a la Guardia Municipal y este año seguirá porque la idea es seguir dando buenos cambios”, afirmó Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan.