Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Desde que inició el brote de en la Ciudad de México —en agosto del año pasado— al 9 de febrero, suman 184 casos confirmados, de los cuales, 15% se han tratado se habitantes del Estado se México, cuyo diagnóstico lo recibieron en la capital del país, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, .

“De los 184 casos, tenemos un 15% de casos que son del Estado de México. De los 184, 156 son de la Ciudad de México, el resto son del que se diagnosticaron aquí, pero viven en el Estado de México”, precisó.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria confirmó que, del total de casos, en 14, los pacientes han sido hospitalizados; además de que se ha registrado un fallecimiento por sarampión en la CDMX, de una menor de 14 meses de edad.

Indicó que, desde el punto de vista epidemiológico, hay 140 casos de sarampión “activos”, sin que esto signifique que todos los casos son personas que aún están enfermas, pues explicó que los casos se consideran cerrados a los 30 días.

