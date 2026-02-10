Desde que inició el brote de sarampión en la Ciudad de México —en agosto del año pasado— al 9 de febrero, suman 184 casos confirmados, de los cuales, 15% se han tratado se habitantes del Estado se México, cuyo diagnóstico lo recibieron en la capital del país, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

“De los 184 casos, tenemos un 15% de casos que son del Estado de México. De los 184, 156 son de la Ciudad de México, el resto son del Estado de México que se diagnosticaron aquí, pero viven en el Estado de México”, precisó.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria confirmó que, del total de casos, en 14, los pacientes han sido hospitalizados; además de que se ha registrado un fallecimiento por sarampión en la CDMX, de una menor de 14 meses de edad.

Indicó que, desde el punto de vista epidemiológico, hay 140 casos de sarampión “activos”, sin que esto signifique que todos los casos son personas que aún están enfermas, pues explicó que los casos se consideran cerrados a los 30 días.

