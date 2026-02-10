En aproximadamente dos horas y 15 minutos se agotaron las vacunas contra el sarampión en el kiosko instalado en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio.

Personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el lugar informó que las 130 dosis contra el sarampión disponibles se terminaron y esperaban otro lote para continuar la vacunación, sin embargo no sabían la hora en que llegarían.

El tiempo de espera para recibir la inoculación fue de aproximadamente 10 minutos, indicaron beneficiarios.

"Vi en las noticias que había un brote y pues andamos en la calle todos los días, no quiero que vaya a llevarlo a mi casa", mencionó José Luis, trabajador que recibió la inoculación.

Algunas personas, como Dania y Carina, decidieron esperar a que lleguen nuevas vacunas.

"Nos dijeron que en media hora y como pedimos permiso para venir porque trabajamos en casa, nos vamos a esperar, el chiste es prevenir", dijo Dania.

En el módulo de vacunación también se ofreció el biólogo contra el neumococo, dosis que aún estaba disponible.

