En un predio de la colonia San Miguel Otlica fueron localizados y rescatados 102 animales de diferentes especies que se encontraban en presunto estado de maltrato.

Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes catearon el inmueble, sin embargo, la institución precisó que el procedimiento inicialmente ocurrió como parte de las acciones de “Operación Restitución”.

Una denuncia por presunto despojo movilizó a los cuerpos de seguridad hasta el sitio ubicado en la colonia San Miguel Otlica, en el municipio de Tultepec, donde hallaron a los animales.

Las autoridades localizaron 102 ejemplares de diferentes especies animales, entre ellos 90 perros de diferentes razas, 10 gatos y también a dos conejos.

Rescatan 102 animales en Tultepec; detienen a mujer por presunto maltrato en predio. Foto: Especial

En ese lugar detuvieron a Teresa “N”, quien fue trasladada ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de maltrato animal y respecto al predio, este quedó asegurado.

Además, los animales quedaron bajo resguardo en el Centro de Control Canino del municipio de Tultepec para recibir atención veterinaria.

De igual forma, la Fiscalía mexiquense pudo la intervención de otras instituciones como la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna del Estado de México (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, a fin de que revisen el estado de salud de los ejemplares localizados.

