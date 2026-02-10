Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron en el estado de Oaxaca a Gaby “N”, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado tras un hecho vial ocurrido el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, donde un hombre perdió la vida luego de ser arrollado y arrastrado por un vehículo.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Roberto, de 52 años, circulaba en motocicleta cuando fue impactado en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el golpe, el automóvil continuó su marcha y lo arrastró varios metros, provocándole la muerte. A partir de ese momento, la Fiscalía capitalina inició las indagatorias que permitieron reclasificar el caso y solicitar una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El trabajo ministerial incluyó el análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y la reconstrucción de los hechos, además de labores de seguimiento técnico que permitieron identificar a la persona que conducía el vehículo involucrado y acreditar su probable participación. Con estos elementos, un juez de control concedió la orden de aprehensión correspondiente.

La probable responsable fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde se encontraba oculta. La detención se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, luego de que personal de la FGJCDMX se trasladara a esa entidad para ejecutar el mandato judicial.

Tras su captura, Gaby “N” fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con el proceso conforme a derecho y reiteró que, en apego al principio de presunción de inocencia, la mujer será considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.

