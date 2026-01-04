Más Información

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Por más de un kilómetro y medio, un motociclista fue por un automóvil que lo arrolló en calles de la alcaldía Iztapalapa. La víctima fue hallada sin vida mientras que el responsable huyó del lugar.

El teléfono celular de un testigo captó al automóvil que atropelló a un motociclista en el cruce del Eje 6 Sur y el Anillo Periférico, en la Unidad habitacional Vicente Guerrero. Se trataba de una Honda City con matrícula E85 BPC que tras , aceleró cuando el cuerpo de la víctima se encontraba atrapado debajo del coche.

En el video que se ha viralizado en redes sociales se observa que el cuerpo del hombre quedó enganchado en la parte baja del vehículo, y a pesar de ello el vehículo de color azul sigue su marcha.

Con el cuerpo del motociclista sujetado al vehículo, el responsable huyó hasta que al llegar a la colonia Constitución de 1917, el cuerpo se soltó. Los testigos dieron aviso a policías que al llegar a la esquina de las calle Félix Palavicini y Francisco Mugica hallaron al .

Se trataba de un motociclista de alrededor de 40 años de edad; portaba un casco de seguridad que quedó fracturado después de que el coche lo arrastrara por casi dos kilómetros.

A pesar de contar con los videos de los testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad, no se ha logrado dar con el responsable de arrollar al hombre.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se espera que sea reclamado.

ADVERTENCIA DE VIDEO CON IMÁGENES SENSIBLES

