Por más de un kilómetro y medio, un motociclista fue arrastrado por un automóvil que lo arrolló en calles de la alcaldía Iztapalapa. La víctima fue hallada sin vida mientras que el responsable huyó del lugar.

El teléfono celular de un testigo captó al automóvil que atropelló a un motociclista en el cruce del Eje 6 Sur y el Anillo Periférico, en la Unidad habitacional Vicente Guerrero. Se trataba de una Honda City con matrícula E85 BPC que tras chocar contra el motociclista, aceleró cuando el cuerpo de la víctima se encontraba atrapado debajo del coche.

En el video que se ha viralizado en redes sociales se observa que el cuerpo del hombre quedó enganchado en la parte baja del vehículo, y a pesar de ello el vehículo de color azul sigue su marcha.

Con el cuerpo del motociclista sujetado al vehículo, el responsable huyó hasta que al llegar a la colonia Constitución de 1917, el cuerpo se soltó. Los testigos dieron aviso a policías que al llegar a la esquina de las calle Félix Palavicini y Francisco Mugica hallaron al hombre sin vida.

Se trataba de un motociclista de alrededor de 40 años de edad; portaba un casco de seguridad que quedó fracturado después de que el coche lo arrastrara por casi dos kilómetros.

A pesar de contar con los videos de los testigos y de las cámaras de vigilancia de la ciudad, no se ha logrado dar con el responsable de arrollar al hombre.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se espera que sea reclamado.

ADVERTENCIA DE VIDEO CON IMÁGENES SENSIBLES

Difunden nuevo video que fue captado por otro automovilista en el caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa... Hasta el momento no se reportan personas determinados por estos hechos y ya identificaron a la dueña del vehículo quien es enfermera. pic.twitter.com/fGi0TQ7V9Q — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 4, 2026

