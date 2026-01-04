Toluca, Estado de México .- La reconstrucción integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte iniciarán este lunes 5 de enero y concluirán el 30 de abril.

A partir de las 22:00 horas de este domingo 5 de enero se hará el cierre parcial en carriles centrales de Tepalcapa en dirección al Toreo. La obra va del Toreo de Cuatro Caminos hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán.

Se trata de una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, se consigna en un comunicado.

La obra tendrá una intervención mayor que, tras décadas de deterioro acumulado, permitirá renovar completamente esta arteria por la que circulan diariamente millones de vehículos y personas.

Se explica que los trabajos se desarrollarán en dos turnos: uno diurno, de 8:00 a 18:00 horas, y uno nocturno, de 21:00 a 4:00 horas, con una duración programada hasta el 30 de abril de 2026. Los cierres serán parciales y se realizarán de manera progresiva, en tramos aproximados de un kilómetro por día, ajustándose conforme avancen las labores en cada sección.

El primer frente de obra iniciará a partir de las 22:00 horas del domingo 4 de enero, con un cierre parcial en los carriles centrales a la altura de Tepalcapa, en dirección al Toreo, con el objetivo de mantener la circulación vehicular mediante ajustes temporales.

La reconstrucción integral del Periférico Norte tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para los usuarios de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que diariamente conectan a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán con la Ciudad de México y el resto del Estado de México.

Rutas alternas en sentido Tepotzotlán–Toreo

Para quienes circulen desde Tepotzotlán con dirección al Toreo, el desvío se ubicará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. El recorrido recomendado es el siguiente:

Girar a la derecha sobre Avenida Insurgentes en el punto de desvío señalizado.

Continuar por Avenida Insurgentes hasta la Calle Balneario.

Dar vuelta a la izquierda en Calle Balneario.

Girar a la izquierda al llegar a la Avenida del Trabajo.

Continuar por Avenida del Trabajo hasta reincorporarse al Periférico Norte, con dirección al Toreo y Naucalpan.

Vías alternar por cortes a la circulación por obra en Periférico Norte (01/01/2026). Foto: Especial

Rutas alternas en sentido Toreo–Tepotzotlán

En el sentido del Toreo hacia Tepotzotlán, el flujo vehicular se desviará de la siguiente manera:

Tomar el desvío a la derecha por la calle Rafael Reyes Espíndola, antes de llegar al Toreo, en la zona comercial limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Girar a la izquierda sobre Avenida Ingenieros Militares.

Incorporarse a la calle Rodolfo Gaona.

Continuar por la prolongación de Ingenieros Militares.

Girar a la izquierda para circular por la lateral de Río de San Joaquín.

Este tramo conecta directamente con la lateral del Periférico Norte, donde previamente se pavimentó con concreto hidráulico un segmento de 1.5 kilómetros, desde los límites con la Ciudad de México hasta la Avenida Primero de Mayo.

