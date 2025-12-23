Naucalpan, Méx.- El próximo año, se invertirá en la rehabilitación de caminos, carreteras y vialidades del Estado de México, informó la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, al encabezar la inauguración del primer tramo rehabilitado de Periférico Norte con concreto hidráulico.

La mandataria estatal explicó que, tras la atención prioritaria que se dio este año al municipio de Chalco, donde se ejecutó una obra de gran magnitud que permitió reducir las inundaciones recurrentes, el enfoque para 2026 estará dirigido a fortalecer la infraestructura vial y la movilidad urbana de la entidad.

Gómez Álvarez señaló que, a partir de enero, se iniciarán trabajos en Naucalpan, donde se desarrollará una obra de “carácter monumental” con apoyo del gobierno estatal, la cual beneficiará a la población del municipio y forma parte de los compromisos asumidos entre autoridades estatales y municipales.

Delfina Gómez entrega rehabilitación de Periférico Norte; anuncian obras de movilidad para 2026. Foto: Gisela González

Indicó que estas acciones buscan mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y atender rezagos históricos en materia de movilidad, como resultado del trabajo de campo y los recorridos realizados por autoridades en las calles de los municipios.

En el evento, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez informó que fueron destinados 57 millones de pesos, provenientes de recursos municipales, en la rehabilitación con concreto hidráulico de los carriles laterales de Periférico Norte, que va del Río San Joaquín a Primero de Mayo.

La obra comprendió la intervención de aproximadamente 16 mil metros cuadrados de superficie, como parte de la primera etapa. La reapertura del tramo se prevé sea hasta enero.

Delfina Gómez entrega rehabilitación de Periférico Norte; anuncian obras de movilidad para 2026. Foto: Gisela González

En ese mismo mes, de acuerdo a datos del Ayuntamiento, comenzará la rehabilitación de los carriles laterales de Periférico en el mismo tramo, dirección sur.

Las autoridades municipales destacaron que el uso de concreto hidráulico garantiza una mayor resistencia al desgaste y reduce los costos de mantenimiento a largo plazo, además de brindar mayor seguridad vial.

En esta ocasión, la Gobernadora del Estado de México también aprovechó para encabezar la entrega de las obras de rehabilitación del carril lateral del Bulevard Luis Donaldo Colosio, que tuvo una inversión de 45.3 millones de pesos, correspondientes a recursos municipales.

En el Bulevard Luis Donaldo Colosio, el Gobierno de Naucalpan intervino 3.5 kilómetros con asfalto, tras un acuerdo con la Junta de Caminos.

