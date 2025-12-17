“Ensueño”, es el nombre del primer mural que tendrá Periférico Norte en su tramo con Naucalpan como parte de la rehabilitación de esta vialidad que busca mejorar la movilidad e imagen del Estado de México.

El artista urbano Canek Leyva es el creador de esta obra que está formada por figuras que representan la historia de quienes han construido el municipio.

“En el mural queremos plasmar la identidad y el propósito que han tenido los naucalpenses que llegaron a empezar a formar y construir nuestro municipio”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL.

Para su creador, Canek Leyva, la obra refleja más que colores y formas: captura los sueños de varias generaciones. Foto: Gisela González.

Para Leyva, la obra refleja más que colores y formas: captura los sueños de varias generaciones. “Normalmente el ensueño es un estado en donde el ser humano ni está dormido, ni está despierto, está como ausente. Comienzas a pensar en cosas como comprar una televisión más grande, trabajar para un coche o planear tu techo. Ensueñamos todo el tiempo, en el transporte público o en la escuela”, comentó el artista.

Lee también: Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

En el mural se plasma en el centro un niño dormido, flanqueado por los abuelos y sus padres, simbolizando cómo las familias naucalpenses han soñado y trabajado por un mejor futuro.

Leyva señaló que muchas de estas familias llegaron de estados como Hidalgo, Yucatán, Zacatecas o Puebla, buscando oportunidades en una zona industrial que les ofrecía vivienda y empleo, como es Naucalpan.

Con el mural se busca mejorar imagen y movilidad. Foto: Gisela González.

“Los ancestros, a base de pico y pala, hicieron que el municipio se desarrollara. Lo que vemos hoy es que, tras ese trabajo, las nuevas generaciones tienen un lugar con servicios, luz, agua y transporte, y a veces se desentienden de su entorno. Con este mural buscamos también involucrarlos, recordarles de dónde vienen y hacia dónde pueden proyectar sus sueños”, concluyó.

El mural en Periférico Norte, se encuentra en el primer tramo rehabilitado con concreto hidráulico que va de Río San Joaquín a Naucalpan, forma parte del programa Huellas de la Transformación, a través del cual el Gobierno municipal de Naucalpan busca acercar la cultura a la ciudadanía y mejorar los espacios públicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr