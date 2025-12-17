Más Información

“Ensueño”, es el nombre del que tendrá Periférico Norte en su tramo con Naucalpan como parte de la rehabilitación de esta vialidad que busca mejorar la movilidad e imagen del .

El artista urbano es el creador de esta obra que está formada por figuras que representan la historia de quienes han construido el municipio.

“En el mural queremos plasmar la identidad y el propósito que han tenido los naucalpenses que llegaron a empezar a formar y construir nuestro municipio”, explicó en entrevista para .

Para su creador, Canek Leyva, la obra refleja más que colores y formas: captura los sueños de varias generaciones. Foto: Gisela González.
Para Leyva, la obra refleja más que colores y formas: captura los sueños de varias generaciones. “Normalmente el ensueño es un estado en donde el ser humano ni está dormido, ni está despierto, está como ausente. Comienzas a pensar en cosas como comprar una televisión más grande, trabajar para un coche o planear tu techo. Ensueñamos todo el tiempo, en el transporte público o en la escuela”, comentó el artista.

Lee también:

En el mural se plasma en el centro un niño dormido, flanqueado por los abuelos y sus padres, simbolizando cómo las familias naucalpenses han soñado y trabajado por un mejor futuro.

Leyva señaló que muchas de estas familias llegaron de estados como Hidalgo, Yucatán, Zacatecas o Puebla, buscando oportunidades en una zona industrial que les ofrecía vivienda y empleo, como es Naucalpan.

Con el mural se busca mejorar imagen y movilidad. Foto: Gisela González.
“Los ancestros, a base de pico y pala, hicieron que el municipio se desarrollara. Lo que vemos hoy es que, tras ese trabajo, las nuevas generaciones tienen un lugar con servicios, luz, agua y transporte, y a veces se desentienden de su entorno. Con este mural buscamos también involucrarlos, recordarles de dónde vienen y hacia dónde pueden proyectar sus sueños”, concluyó.

El mural en Periférico Norte, se encuentra en el primer tramo rehabilitado con concreto hidráulico que va de Río San Joaquín a Naucalpan, forma parte del programa Huellas de la Transformación, a través del cual el Gobierno municipal de Naucalpan busca acercar la cultura a la ciudadanía y mejorar los espacios públicos.

