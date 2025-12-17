Más Información

Toluca, Estado de México.- Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República, Ministerio Público federal, peritos especializados así como Policía Federal Ministerial, se localizó la caja negra del tipo , con matrícula XA-PRO, que se desplomó por presuntas fallas mecánicas el pasado lunes y que dejó como saldo 10 personas sin vida, 8 tripulantes, un piloto y un copiloto.

Localizan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca. Foto: Alejandro Vargas
De acuerdo con la autoridad federal la caja negra fue entregada a la quien se va a encargar de extraer audios, voces y cualquier evidencia que pueda aportar datos para saber las verdaderas causas del desplome.

En el sitio aún trabajan para el retiro del fuselaje así como para localizar cualquier indicio, para loa cual, las autoridades utilizan un perro de la Marina.

Localizan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca. Foto: Alejandro Vargas
Cabe recordar que las personas fallecidas fueron identificadas como: Raúl, de cuatro años, Natalia, de dos años, Ximena, de nueve años, Gustavo Palomino Olet, de 50 años, Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años, Raúl Gómez Ruiz, de 60 años, Raúl Gómez Buenfil, de 31 años y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años, quienes regresaban de un viaje de Acapulco.

