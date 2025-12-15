Un jet privado con una tripulación de 10 personas sufrió este lunes un accidente aéreo a las 12:31 horas en San Pedro Totoltepec, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esto es lo que se sabe, hasta ahora, del incidente.

Protección Civil Edomex reporta preliminarmente siete muertos

Protección Civil del Estado de México dio a conocer a las 14:26 horas que el incendio fue controlado y se realizaron labores de enfriamiento y remoción.

“Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos”, confirmó.

Explicó que la atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 de Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia.

En las acciones, añadió, participan Bomberos, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM. Además, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Más tarde, se confirmó la localización de un séptimo cuerpo, sin embargo, el número de decesos podría ser mayor.

Desplome de aeronave en Toluca deja 6 muertos. Foto: Alejandro Vargas

Cessna Citation, modelo de la aeronave que salió de Acapulco

La SICT detalló que en este hecho se vio involucrada una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650, con matrícula XA-PRO, la cual salió del Puerto de Acapulco hacia Toluca.

Conforme al plan de vuelo, viajaban diez personas: ocho pasajeros, un piloto y un copiloto.

Tras el accidente aéreo, se informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se encuentran realizando la investigación correspondiente.

Desplome de aeronave en Toluca deja 6 muertos. (15/12/2025) Foto: Alejandro Vargas

FGR abre carpeta de investigación por el desplome

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a las 16:38 horas que se inició una carpeta de investigación por los hechos donde una aeronave se desplomó en San Pedro Totoltepec.

La institución, encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados, elementos de la Policía Federal Ministerial y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), “a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”.

En un comunicado, garantizó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Desplome de avioneta en Toluca deja 6 muertos. Foto: Alejandro Vargas

Gobierno del Estado de México, en silencio

A nueve horas del accidente aéreo, el Gobierno del Estado de México sólo informó en sus canales oficiales que se activaron protocolos de emergencia y coordinación con cuerpos de rescate en atención al siniestro en Toluca.

“Se solicita a la ciudadanía no acercarse a la zona y mantenerse informada a través de medios oficiales”, culminó su único mensaje emitido hasta el momento.

“Nos estamos desplomando”

De acuerdo con el último contacto con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca, la tripulación a bordo de la aeronave Cessna Citation informó que la aeronave se desplomaba.

En la grabación se escucha cómo el piloto o copiloto del jet expresa: “nos estamos desplomando”.

#Actualización De acuerdo al último contacto con la #TorredeControl del Aeropuerto de #Toluca la tripulación a bordo de la aeronave, #Cessna #Citation (XA-PRO), informó que la aeronave se estaba desplomando. La aeronave se encontraba realizando una maniobra de Ida al Aire,… pic.twitter.com/eVHcf2fUap — EnElAire (@Enel_Aire) December 15, 2025

