A través de un audio del último contacto con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca y que fue difundido en redes sociales, se escucha cómo es que presuntamente la tripulación alertó sobre el desplome del avión privado.
En la grabación se logra escuchar como el piloto o copiloto de la aeronave le comunica a la torre de control la situación en la que se encuentran.
Con apenas 15 segundo de duración, se logra escuchar como es que una voz detrás de la radio le pregunta a uno de los pilotos sus intenciones, a lo que le responde "nos estamos desplomando", para luego finalizar con una frase inentendible.
Choque de avioneta deja 6 muertos
La aeronave modelo Cessna Citation 650, salió del Puerto de Acapulco hacía Toluca y transportaba a ocho pasajeros junto con el piloto y copiloto.
El impacto de la aeronabe fue contra una bodega que contenía un tanque de combustible y gas provocando un incendio que tiempo después fue controlado por los bomberos.
Autoridades ya investigan cáales fueron las causas del accidente.
