“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

¿Quién es el padre Guilherme, el sacerdote DJ que tocó "La Guadalupana" en versión electrónica?

Día del Cupcake: cómo preparar versiones caseras y originales paso a paso

Video viral: lanzan parodia de disputa en el Congreso de la CDMX con canción de Linkin Park

Frente frío 21: ¿Cuál es el pronóstico para este lunes 15 y 16 de diciembre?

A través de un audio del último contacto con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca y que fue difundido en redes sociales, se escucha cómo es que presuntamente la tripulación alertó sobre el .

En la grabación se logra escuchar como el piloto o copiloto de la aeronave le comunica a la torre de control la situación en la que se encuentran.

Con apenas 15 segundo de duración, se logra escuchar como es que una voz detrás de la radio le pregunta a uno de los pilotos sus intenciones, a lo que le responde "nos estamos desplomando", para luego finalizar con una frase inentendible.

Choque de avioneta deja 6 muertos

La aeronave modelo Cessna Citation 650, salió del hacía Toluca y transportaba a ocho pasajeros junto con el piloto y copiloto.

El impacto de la aeronabe fue contra una bodega que contenía un tanque de combustible y gas provocando un que tiempo después fue controlado por los bomberos.

Autoridades ya investigan cáales fueron las causas del accidente.

