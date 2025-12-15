A través de un audio del último contacto con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca y que fue difundido en redes sociales, se escucha cómo es que presuntamente la tripulación alertó sobre el desplome del avión privado.

En la grabación se logra escuchar como el piloto o copiloto de la aeronave le comunica a la torre de control la situación en la que se encuentran.

Con apenas 15 segundo de duración, se logra escuchar como es que una voz detrás de la radio le pregunta a uno de los pilotos sus intenciones, a lo que le responde "nos estamos desplomando", para luego finalizar con una frase inentendible.

Lee también Desplome de avioneta en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

#Actualización De acuerdo al último contacto con la #TorredeControl del Aeropuerto de #Toluca la tripulación a bordo de la aeronave, #Cessna #Citation (XA-PRO), informó que la aeronave se estaba desplomando. La aeronave se encontraba realizando una maniobra de Ida al Aire,… pic.twitter.com/eVHcf2fUap — EnElAire (@Enel_Aire) December 15, 2025

Choque de avioneta deja 6 muertos

La aeronave modelo Cessna Citation 650, salió del Puerto de Acapulco hacía Toluca y transportaba a ocho pasajeros junto con el piloto y copiloto.

El impacto de la aeronabe fue contra una bodega que contenía un tanque de combustible y gas provocando un incendio que tiempo después fue controlado por los bomberos.

Autoridades ya investigan cáales fueron las causas del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv