Irapuato.- Tras la volcadura de una camioneta, dos tráileres chocaron y se incendiaron en la carretera Irapuato-Abasolo, a la altura de la comunidad de La Soledad, en donde ambos conductores murieron atrapados en las cabinas de los tractocamiones.

Alrededor de la 01:10 horas de este viernes, elementos de Protección Civil y Bomberos municipales atendieron el incendio de las dos unidades de carga con sus respectivas cajas, mientras elementos de vialidad cerraron el camino en ambos sentidos de circulación.

“Derivado de este accidente provocado por la volcadura de una camioneta cuyo conductor resultó ileso, fue hallado sin vida uno de los operadores dentro de la cabina de uno de los tractocamiones”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato en un reporte preliminar.

Más tarde se localizó el cuerpo del otro operador entre los fierros calcinados.

Foto: Especial

Las labores para controlar y sofocar el fuego continuaron hasta aproximadamente las 05:00 horas de este 12 de diciembre de 2025.

El lugar quedó a cargo de la Guardia Nacional y la carretera federal aún continúa sin paso en ambos sentidos.

Hasta esta mañana seguían las maniobras para retirar las unidades calcinadas y el apoyo en las labores de investigación de la Fiscalía General del Estado.

