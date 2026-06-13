La cancha del Estadio Ciudad de México se vistió de gala este jueves para albergar un momento que ya forma parte de la historia del futbol mundial, con la emotiva inauguración de la Copa del Mundo 2026.

En una jornada que quedará grabada en la memoria de los aficionados, la Selección Mexicana hizo valer su localía y debutó con autoridad al imponerse 2-0 a Sudáfrica, encendiendo la ilusión desde el primer día del torneo.

El espectáculo inaugural tuvo como broche de oro la presencia de Shakira, quien deslumbró frente a millones de espectadores alrededor del planeta interpretando el tema oficial del certamen.

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Su aparición generó euforia tanto en el estadio como en redes sociales, donde también destacó la presencia de Carlos Salcido, histórico del Tri, quien no dejó pasar la oportunidad de inmortalizar el momento con una fotografía junto a la artista colombiana.

El exdefensor, surgido de Chivas y con una destacada carrera en Europa, compartió la imagen en sus plataformas digitales, provocando una ola de reacciones entre aficionados y seguidores.

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Carlos Salcido construyó una de las trayectorias más destacadas para un futbolista mexicano en su generación, consolidándose como un defensor versátil y confiable. Surgido de las fuerzas básicas de Chivas, rápidamente se ganó un lugar por su solidez defensiva, capacidad para jugar como lateral o central y su entrega constante en la cancha. Su talento lo llevó a Europa, donde vivió una etapa importante con el PSV Eindhoven y posteriormente con el Fulham de Inglaterra.

A nivel de Selección Mexicana, Salcido tuvo una participación activa en Copas del Mundo, formando parte del Tri en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En estos torneos destacó por su disciplina táctica, su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de la defensa y su compromiso en escenarios de alta exigencia. Además puede presumir tener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.