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Culiacán, Sin.- En una caseta de peaje de una de las carreteras que cruzan la capital del estado, fue detenido Marcos David “N”, señalado como probable participante en un secuestro agravado de un adulto mayor, por lo que se pedía como rescate a la familia cinco millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que trabajos de inteligencia e investigación permitió ubicar a esta persona y ejecutar una orden de aprehensión que giró un juez de control que lleva el caso del secuestro de una persona mayor.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, Marcos David “N”, presuntamente participó el pasado nueve de abril de este año en el plagio de una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado.
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La víctima fue privada de su libertad y se le mantuvo en cautiverio por espacio de siete días, tiempo en los que los responsables exigieron a los familiares de la víctima el pago de un rescate de 5 millones de pesos.
Con fecha 15 de abril del 2026, derivado de los trabajos de investigación e inteligencia efectuados por elementos de la Fiscalía General del Estado, se logró ubicar el domicilio donde la víctima permanecía privada de su libertad.
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En un operativo, en el que no se cubrió ningún rescate, se logró liberar a la víctima y se detuvo en flagrancia a Yovanio Alexis “N”, otro de los implicados en el secuestro, posteriormente la Unidad Especializada en Antisecuestros, logró la detención de Marcos David “N”, en una caseta de peaje en Culiacán.
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vr/cr
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