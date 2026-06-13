Cuernavaca.- Esta vez no hubo consignas ni altavoces, solo cartulinas levantadas, globos blancos, pasos lentos y el ruido cotidiano de la ciudad. En el centro de la marcha iban dos nombres: Dorian y Marisol, jóvenes que están desaparecidos desde el pasado 2 de junio.

Ese día salieron desde Cuautla en motocicleta rumbo a Tres Marías, en Huitzilac, y la versión que conserva la familia es que iban a cobrar un dinero que Marisol, de oficio comerciante, prestó a unas personas, pero nunca llegaron a su destino y tampoco regresaron a casa.

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Odilia Rodríguez Rosas, madre de Dorian, relató que los jóvenes salieron alrededor de las 11:30 horas y cerca de las dos de la tarde dejaron de tener comunicación, por lo que acudieron a la Fiscalía General a presentar la denuncia por desaparición.

Dorian estudiaba el primer semestre de Nutrición en la UAEM, hizo una pausa pero no abandonó la universidad ya que tenía pensado retomar sus estudios.

Foto: Especial

Marisol trabajaba en el comercio y su familia contó que ese día envió un mensaje a una amiga donde avisaba que estaban sobre la carretera Cuernavaca–Tres Marías, a la altura del entronque de Huitzilac y después no se supo nada.

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En la marcha nadie habló. Las cartulinas hicieron el trabajo de las voces: búsqueda, justicia y aparición con vida.

Araceli Chávez, hermana de Marisol, dijo que la familia no quiere que el expediente se vuelva uno más entre los archivos acumulados. Tampoco descartan ninguna posibilidad, incluso un accidente, por eso piden reforzar la búsqueda y permitir que las familias puedan entrar a las zonas donde creen que aún puede haber respuestas.

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