Cuernavaca, Mor.– La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) deploró el asesinato de Oscar Javier Ortíz Figueroa, estudiante de la Licenciatura en Odontología, registrado durante un Puesto de Control instalado por la Policía Morelos y el Ejército mexicano, la madrugada del pasado 7 de junio, en el municipio de Puente de Ixtla, sur del estado.

Hasta ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, responsable del retén, no ha ofrecido ninguna versión y lo que ha trascendido es que los militares marcaron el alto a una camioneta que circulaba por ese tramo carretero, pero el conductor no atendió la orden y por tanto dispararon contra el vehículo. Otra versión extraoficial es que el conductor de la camioneta, un soldado mexicano en activo, disparó primero y los soldados repelieron el presunto ataque.

En el lugar dos hombres murieron mientras que dos mujeres y un hombre fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Horas después se confirmó el fallecimiento de Oscar Javier Ortíz Figueroa, quien se convirtió en la tercera víctima mortal del ataque.

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A través de un pronunciamiento oficial, la universidad manifestó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del joven universitario, al tiempo que condenó enérgicamente los hechos de violencia que derivaron en su fallecimiento.

“Como comunidad universitaria, nos unimos en la oración confiando en que encuentren fortaleza en estos momentos de tristeza”, señaló la UPAEP en su mensaje.

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A través de un pronunciamiento oficial, la universidad manifestó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del joven universitario. Foto: Especial.

La universidad reiteró su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas y exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso.

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“Exigimos justicia y nos sentimos llamados a renovar nuestro compromiso con la construcción de una cultura de justicia y paz”, destacó la institución educativa.

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